06:20 | ХОККЕЙ

Молодежная сборная России обыграла команду ОHL в матче Суперсерии

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Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) победила команду хоккейной лиги Онтарио (ОHL) в третьем матче Суперсерии со счетом 4:3. В составе россиян дублем отметился Герман Рубцов, по шайбе забросили Дмитрий Соколов и Кирилл Ураков. Счет в серии стал 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. В следующей встрече российская молодежка вновь сыграет с командой OHL. Матч пройдет в ночь на вторник по московскому времени.

Молодежная сборная России - сборная хоккейной лиги Онтарио (ОHL) - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

Голы: Рубцов, 5:25 - 1:0. Маклеод (Типпетт, Кайру), 6:22 - 1:1. Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 - 2:1. Соколов (Беляев), 46:02 - 3:1. Мэшерин (Кайру, Типпетт), 52:12 - 3:2. Кирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 - 3:3. Ураков (Квартальнов, Волков), 54:34 - 4:3.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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aleksrusx

МОЛОДЦЫ!

14:57

жек

чмок-ртон! где поздравления! долго ждать? или бухаешь с горя!

09:51

MAPKJIAP

mitchelll Присоединяюсь. Особенно впечатлила четвёртая шайба. ОХЛомоны тооолько сравняли, а наши - погодите, пацаны! - через считанные секунды в первой же атаке показали, что сегодня мы им подняться не позволим. Смотрю на Сергачёва в этой сборной..ну не вижу лично я за что именно его Монреаль аж 3 раза ставил в основу... Вроде, смотрел внимательно. Может в следующем матче даст прикурить?______ Да он играл так, как будто место ему на МЧМ гарантировано, хотя так и есть, поэтому не рвал жилы... Но по настоящему хороший хокк должен играть на своем уровне в любом матче, хоть во дворе...

09:14

mitchelll

Присоединяюсь. Особенно впечатлила четвёртая шайба. ОХЛомоны тооолько сравняли, а наши - погодите, пацаны! - через считанные секунды в первой же атаке показали, что сегодня мы им подняться не позволим. Смотрю на Сергачёва в этой сборной..ну не вижу лично я за что именно его Монреаль аж 3 раза ставил в основу... Вроде, смотрел внимательно. Может в следующем матче даст прикурить?

08:50

MAPKJIAP

Как бы сказал, Смока-Айртон легко на классе!!! На самом деле, весь матч было ощущение что можем разгромить Онтарио, сыгранности не хватило, а так давили их знатно, особенно звено Карнаухов-Рубцов-Костин, Зайцев-Фаткулин.

08:20

Семёныч1955

Молодчики!

07:40

КубокЛучшийМира

Молодцы, с победой!

07:38

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