Молодежная сборная России назвала расширенный состав на чемпионат мира

ФХР опубликовала заявку на заключительный этап подготовки к молодежному чемпионату мира на своем сайте. По итогам недельного сбора в Новогорске тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал 24 хоккеиста. Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

В список вошли следующие хоккеисты:

Вратари: Петр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос");

Защитники: Даниил Валитов ("Автомобилист"), Артем Волков ("Химик"), Даниил Журавлев ("Барс"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос");

Нападающие: Артем Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Степан Старков ("Сочи"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард").

На сборе в Верноне (15 – 22 декабря) к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники Александр Алексеев ("Ред Дир"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"); нападающие Клим Костин ("Сан-Антонио"), Александр Хованов ("Монктон"), Иван Чехович ("Бе-Коме").

До старта чемпионата мира молодежная сборная проведет три контрольных матча:

19 декабря. 4.00 (мск). Келовна. РОССИЯ – Швеция

21 декабря. 4.00. Кэмлупс. РОССИЯ – США

24 декабря. 3.30. Бернабю. РОССИЯ – Швейцария