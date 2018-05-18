01:10 | Хоккей

Микс Индрашис: "В "Динамо" собирается интересная команда"


Форвард московского "Динамо" Микс Индрашис считает, что в следующем сезоне у бело-голубых будет интересная команда. 3 мая стало известно, что он подписал двухлетний контракт с "Динамо".

– Пока мне сложно что-либо говорить про московское "Динамо", но, конечно, я видел последние новости, что подписаны Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, – цитирует "Р-Спорт" Индрашиса. – Интересная команда собирается в "Динамо", будем играть, будем смотреть. 

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180518/1137047644.html

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