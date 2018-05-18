Микс Индрашис: "В "Динамо" собирается интересная команда"

Форвард московского "Динамо" Микс Индрашис считает, что в следующем сезоне у бело-голубых будет интересная команда. 3 мая стало известно, что он подписал двухлетний контракт с "Динамо".

– Пока мне сложно что-либо говорить про московское "Динамо", но, конечно, я видел последние новости, что подписаны Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, – цитирует "Р-Спорт" Индрашиса. – Интересная команда собирается в "Динамо", будем играть, будем смотреть.