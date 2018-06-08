Майк Бэбкок: "Думаю, для своего состава эта сборная России выступила хорошо"

Главный тренер "Торонто" и сорной Канады на Олимпиаде Майк Бэбкок оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Дании. Напомним, россияне проиграли Канаде на стадии 1/4 финала.

– Что скажете о выступлении сборной России?

– Судя по тому, что я видел, у нее был явно не самый сильный состав. В Копенгагене были некоторые из российских звезд – Дацюк, Дадонов, Зайцев, - цитируют "Известия" Бэбкока. - Но и много новичков. На мой взгляд, на предыдущих чемпионатах состав был сильнее. Когда я возглавлял сборную Канады на Олимпиадах и Кубке мира, нашим парням часто доводилось играть против Овечкина, Малкина, Тарасенко, Кузнецова, Панарина и Бобровского. Сейчас их не было. Но, думаю, для своего состава эта сборная выступила хорошо. Да, она проиграла Канаде в овертайме, но там всё решили нюансы и небольшие детали – наша команда была немного более слаженной.