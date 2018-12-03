Матчи сборной России в Москве на Кубке Первого канала пройдут при аншлаге

Матчи сборной России на Кубка Первого канала в Москве пройдут при полном аншлаге, все билеты на них проданы. Об этом информирует официальный твиттер национальной команды. Вместе с этим сообщается, что на вынесенную игру с Финляндией, которая пройдет 16 декабря на футбольной "Арене Санкт-Петербург" еще можно попасть.

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря 2018 года. Помимо финнов, россияне сыграют 13 и 15 числа со шведами и чехами соответственно. Матчи пройдут на "ЦСКА Арене" в Москве.