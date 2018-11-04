Матч юниорских сборных России и Канады мог быть прерван из-за непогоды

Матч юниорских сборных России и Канады среди игроков до 17 лет был остановлен в третьем периоде из-за проблем с освещением. Как сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР), помешать проведению матча могла непогода. Игра проходила на арене в канадском Куиспамсисе.

- По словам представителей Федерации хоккея Канады, которая является организатором турнира, причиной неполадок могли стать тяжелые погодные условия – дождь со шквалистым ветром, - говорится в сообщении.

Матч будет доигран сегодня, доигровка начнется в 18.00 по московскому времени. В третьем периоде российская команда вела со счетом 3:2.