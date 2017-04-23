Масальскис сожалеет, что не смог красиво завершить карьеру в хоккейной сборной Латвии

Голкипер сборной Латвии Эдгарс Масальскис выразил сожаление, что не смог красиво закончить карьеру в национальной команде. Сборная Латвии в субботу проиграла дома в матче Еврочелленджа сборной Франции со счетом 4:6. Этот матч стал последним за сборную для латвийского вратаря Эдгарса Масальскиса.

– Чувства неоднозначные, – приводит "Р-Спорт" слова Масальскиса. – Очень жалко, что не получилось красиво закончить. Немного не ожидал, что все будет настолько серьезно. Конечно, переполняли эмоции, и они еще несколько дней будут такими же, будут бить через край. Но это хоккей, не всегда все бывает удачно. Все равно рад, что пришло столько народу для того, чтобы быть вместе со мной в этот день.

О завершении карьеры в сборной я объявил еще осенью после неудачного выступления в олимпийской квалификации. Просто у (латвийской) федерации хоккея, видимо, не было возможности осенью сделать и выразить все то, что они сделали сегодня. Очень благодарен им за то, что они сделали для меня такую игру, как сегодня.