Максим Тальбо: "Россия - фаворит Олимпиады-2018"

Нападающий "Локомотива" канадец Максим Тальбо считает сборную России фаворитом Олимпиады-2018. В четверг был объявлен состав канадской команды на Игры в Пхенчхане. В него вошли 13 игроков КХЛ.

- Каждая сборная будет опасным соперником для сборной Канады на Олимпиаде, - цитирует "Р-Спорт" Тальбо. - Сборная Канады - мастеровитая команда, которая играет с полной выкладкой. Олимпийский турнир получится интересным. Олимпиада в этом году отличается от предыдущей, потому что в ней не примут участие игроки из НХЛ. Многие талантливые игроки не сыграют. Если посмотреть на состав команд, то сборная России в этом году фаворит Олимпиады.

У сборной России подобран, возможно, самый талантливый состав, и эти хоккеисты играют вместе. Прообраз этой команды мы видели на Кубке Первого канала - это два звена из СКА, два звена из ЦСКА. Они постоянно играют вместе, командная "химия" – это большое дело, так что у этой сборной хорошие шансы.

Каждая сборная опасна. Очень много талантов будет представлено в сборных Швеции и Финляндии.