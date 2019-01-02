"Люди, которые опубликовали клевету, должны понести ответственность". Чемпион мира Сапрыкин - об инциденте на борту рейса Сочи - Москва

Известный хоккеист Олег Сапрыкин​ рассказал, что информация о драке с его участием на борту самолета, летевшего по рейсу из Сочи в Москву, является клеветой. 37-летний россиянин считает, что те, кто публикует ложную информацию, должны нести ответственность за такое.

Напомним, что из-за этого инцидента командир экипажа прервал полет по маршруту Сочи – Москва и совершил посадку в Воронеже.

– Будете ли вы подавать в суд за публикацию неверной информации о себе?

– Об этом говорить еще рано. Я об этом пока не задумывался. Да, эта информация обо мне – настоящая клевета. Я не отрицаю, что выпил на новый год. Но то, что якобы бил женщину – это не в какие ворота не лезет, – отметил Сапрыкин.

– По интернету вместе с информацией о вас гуляет видео, где неуравновешенный человек кричит на бортпроводников. Но это не вы.

– Да, это тоже никуда не годится. На видео – не я. И люди, которые занимаются этим, должны нести ответственность за такое.

"Я никого не трогал и не бил". Олег Сапрыкин – о внезапной посадке рейса "Сочи-Москва" в Воронеже