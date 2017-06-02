Ледовую арену в Башкирии назвали именем Сергея Гимаева.

В башкирском городе Туймазы прошла торжественная церемония присвоения местной ледовой арене имени ушедшего из жизни в марте этого года 8-кратного чемпиона страны в составе ЦСКА, заслуженного тренера РФ и телевизионного эксперта Сергея Гимаева.

Два месяца назад журналисты, выступающие за команду "Российская пресса", а также общественность города во главе с местным предпринимателем Андреем Давыдкиным обратились к президенту Республики Башкортостан Рустэму Хамитову с просьбой увековечить память Сергея Наильевича Гимаева на родине его отца, в Туймазах, куда он приезжал ровно год назад и участвовал в благотворительном турнире.

Эту инициативу поддержали Федерация хоккея России и клуб "Легенды хоккея", направившие соответствующие письма в адрес главы Республики за подписью олимпийских чемпионов Владислава Третьяка и Александра Якушева. На совещании в администрации президента республики Башкортостан было принято положительное решение, и на закрытии второго по счету благотворительного хоккейного турнира было официально объявлено, что арена в городе отныне будет носить имя Сергея Наильевича Гимаева.

В церемонии приняли участие башкирские любительские команды, а также хоккеисты команды "Российская пресса", в составе которой на лед вышел сын Сергея Гимаева, защитник подмосковного "Витязя" Сергей Сергеевич Гимаев.

- Спасибо от всей нашей семьи за память об отце, - прокомментировал событие Гимаев. – Это очень важный день для всех нас. Папа очень много рассказывал год назад о поездке в Туймазы, о замечательных людях, населяющих этот город, о том, как его тепло и по-доброму встречали. И мне очень приятно и волнительно было сегодня принимать участие в торжественной церемонии. Благодарен всем людям, кто увековечил, таким образом, память о моем отце. (ХК "Российская пресса")