"Крошка моя, я по тебе скучаю". Сумасшедшее видео из золотой раздевалки сборной России

Вратарь юношеской сборной России Ярослав Аскаров опубликовал видео из раздевалки команды в своем Инстаграме. Хоккеисты громко исполняют песню группы "Руки вверх" "Крошка моя".

Россияне обыграли сборную Финляндии (2:1) в финале Мирового кубка вызова. Команда Сергея Голубовича забросила две шайбы в ворота соперника, пропустив одну в самом начале встречи. Голы на счету Игната Коханина и Даниила Гущина.

Лучшим игроком финального матча в составе сборной России признан Игнат Коханин, забросивший победную шайбу.