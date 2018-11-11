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"Крошка моя, я по тебе скучаю". Сумасшедшее видео из золотой раздевалки сборной России

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Вратарь юношеской сборной России Ярослав Аскаров опубликовал видео из раздевалки команды в своем Инстаграме. Хоккеисты громко исполняют песню группы "Руки вверх" "Крошка моя".

Россияне обыграли сборную Финляндии (2:1) в финале Мирового кубка вызова. Команда Сергея Голубовича забросила две шайбы в ворота соперника, пропустив одну в самом начале встречи. Голы на счету Игната Коханина и Даниила Гущина.

Лучшим игроком финального матча в составе сборной России признан Игнат Коханин, забросивший победную шайбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мужики лучшие🤝

Публикация от Аскаров Ярослав (@___askar_____) 10 Ноя 2018 в 7:16 PST

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BqBkb-pgbHH/

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