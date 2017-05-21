Койву, Селянне, Сакик и Крупп введены в Зал славы ИИХФ

Бывшие хоккеисты Саку Койву, Теему Селянне, Уве Крупп и Джо Сакик введены в Зал ставы ИИХФ. Официальное мероприятие состоялось сегодня в Немецком спортивном и олимпийском музее Кельна.

Койву играл в НХЛ с 1995 по 2014 год за такие команды, как "Монреаль" и "Анахайм". Всего в лиге он провел 1124 матча и набрал 832 (255+577) очка. Финн является серебряным призером Олимпийских игр-2006, а также трехкратным бронзовым призером – 1994, 1998 и 2010 годов.

Селянне играл в НХЛ с 1992 по 2014 года за "Джетс", "Анахайм", "Сан-Хосе" и "Колорадо". Всего на его счету 1451 матч в лиге и 1457 (684+773) очков. Финн выиграл Кубок Стэнли-2006/07, является серебряным призером Олимпийских игр-2006, а также трехкратным бронзовым призером – 1998, 2010 и 2014 годов.

Сакик выступал за "Квебек" и "Колорадо" в НХЛ с 1988 по 2009 год. В лиге он провел 1378 матчей и набрал 1641 (625+1016) очко. Канадец дважды выигрывал Кубок Стэнли в 1996 и 2001 годах, а также завоевал золотую медаль Олимпиады в 2002 году.

Немец Крупп играл за "Баффало", "Айлендерс", "Квебек", "Колорадо", "Детройт" и "Атланту" в НХЛ с 1986 по 2003 год. На его счету 281 (69+212) очко в 729 встречах НХЛ. В 2001 году в составе "Колорадо" он завоевал Кубок Стэнли.