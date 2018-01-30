Ковальчук, Дацюк и Мозякин – в первой тройке россиян на игру с Белоруссией

Стал известен состав сборной России на контрольный матч против команды Белоруссии. Как ранее и сообщалось, ворота будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин.
Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Состав команды выглядит следующим образом:
Встречайте состав сборной России на матч с командой Беларуси. Игра начнется в 19:30, подключайтесь к прямому эфиру:– Хоккей России (@russiahockey) 30 января 2018 г.
📺 Матч ТВ
🖥 https://t.co/hVuJjUSFTb pic.twitter.com/VwPUth90yX
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сергей Мозякин
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rotkiv04
капец, а они точно доедут до ворот?
20:13