Ковальчук, Дацюк и Мозякин – в первой тройке россиян на игру с Белоруссией

Стал известен состав сборной России на контрольный матч против команды Белоруссии. Как ранее и сообщалось, ворота будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин.

Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Состав команды выглядит следующим образом: