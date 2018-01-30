18:46 | Хоккей

Ковальчук, Дацюк и Мозякин – в первой тройке россиян на игру с Белоруссией

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Стал известен состав сборной России на контрольный матч против команды Белоруссии. Как ранее и сообщалось, ворота будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин.

Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Состав команды выглядит следующим образом:

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rotkiv04

капец, а они точно доедут до ворот?

20:13