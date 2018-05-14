Костин и Липанов - в составе молодежной сборной России на "Кубок Черного моря"

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил состав команды на учебно-тренировочные мероприятия в преддверии "Кубка Черного моря", который пройдет с 26 по 28 мая в Сочи. Как сообщает официальный сайт ФХР, турнир является этапом подготовки молодежной сборной к чемпионату мира-2019 в Ванкувере.

Полностью состав команды выглядит так:

Вратари: Арсений Ахметов ("Капитан"), Максим Жуков ("Грин-Бэй"), Иван Просветов ("Янгстаун"), Данил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб), Шамиль Шмаков ("Сибирские Снайперы");



Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – "Динамо" Санкт-Петербург), Артем Волков, Аким Тришин (оба – "Спартак", молодежная команда), Богдан Денисевич ("Мамонты Югры"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Александр Ляхов, Семен Переляев (оба – "Лада"), Илья Морозов ("Сибирь"), Булат Мотыгуллин ("Реактор"), Савелий Ольшанский ("Стальные Лисы"), Марк Павликов ("Локо"), Марк Рубинчик ("Саскатун"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"), Владимир Сычушкин ("Алмаз"), Макар Хабаров ("Алмаз"), Олег Холоденин ("СКА-1946"), Вадим Шепелев ("Чайка");



Нападающие: Ярослав Алексеев ("Шербрук"), Никита Аноховский, Николай Коваленко, Владислав Рыбаков, Кирилл Слепец (все – "Локо"), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба – "Динамо", молодежная команда), Артем Галимов ("Барс"), Герман Грачев ("Алмаз"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Павел Колтыгин ("Драммондвилль"), Клим Костин, Алексей Торопченко (оба – "Сан-Антонио"), Алексей Липанов ("Садбэри"), Денис Михнин ("Римуски"), Артем Николаев, Даниил Огирчук, Владислав Цицура (все – "СКА-1946"), Александр Оськин ("Толпар"), Степан Старков ("Сочи"), Разат Тимиров ("Реактор"), Егор Филин ("Красная Армия"), Иван Чехович ("Бе-Коме"), Булат Шафигуллин ("Нефтехимик"), Никита Шашков ("Сибирские Снайперы"), Павел Шэн ("Салават Юлаев), Александр Яремчук ("Мамонты Югры").

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