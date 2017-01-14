09:23 | ХОККЕЙ

Команды России и Китая впервые с 1950-х годов провели матч на льду Амура

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Впервые с 1950-х годов любительские команды России и Китая провели встречу на льду реки Амур, которая разделяет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Матч "Содружество", прошедший на льду Амура, открыл второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта "Добрый лед". Начальник пресс-службы правительства Амурской области Эльвира Оверченко сообщила, что россияне одержали победу и в матче между детьми, и во взрослом поединке. 

- Первыми на лед вышли детские команды, победу в их 10-минутном матче со счетом 2:0 одержали ребята из России, - цитирует ТАСС Оверченко. - Затем сыграли взрослые команды. В этой баталии победа также досталась россиянам - они обыграли китайскую команду со счетом 4:3.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3940749

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