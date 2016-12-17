Команды "Легенды СССР" и "Друзья хоккея России" сыграли вничью в гала-матче

Сборная "Легенд СССР" сыграла вничью с командой "Друзья хоккея России" со счетом 13:13 в гала-матче, посвященном 70-летию отечественного хоккея, информирует ТАСС. Игра проходила в московском "ВТБ Ледовом дворце".

В игре приняли участие знаменитые игроки прошлого времени, как отечественные, так и зарубежные. В составе "Легенд СССР" под руководством Бориса Майорова выступили, в частности, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, один из лучших снайперов НХЛ 1990-х и начала 2000-х годов Павел Буре, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

В команде "Друзей хоккея России" под руководством Владимира Юрзинова сыграли, в частности, обладатель Кубка Стэнли финн Теему Селянне, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ларри Мерфи. Также за эту команды сыграли и члены руководства Федерации хоккея России (ФХР): председатель правления Аркадий Ротенберг, президент Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. При этом Третьяк сыграл на позиции защитника.