Команде "Российская пресса" - 15 лет!

В нынешнем декабре исполняется 15 лет с того момента, как в рамках Матча звезд Суперлиги свой первый матч провел коллектив, целиком состоящий из представителей СМИ. Его соперником была сборная ФХР. Та дружеская встреча стала точкой отсчета, с которой берет свое начало команда "Российская пресса". Теперь, регулярно общаясь с действующими хоккеистами, многие наши коллеги не стесняются задавать острые вопросы, потому что и на коньках стоять научились, и клюшку в руках держать умеют.

Цвета ХК "Российская пресса" защищают представители "СЭ".

За 15 лет существования команды журналисты провели сотни товарищеских матчей и мастер-классов, побывав в Сочи, Липецке и башкирских Туймазах и посетив Белоруссию и Латвию, а в феврале прошлого года сыграли на льду Байкала. Цвета ХК "Российская пресса" защищают представители "СЭ", а также телекорреспонденты и сотрудники федеральных каналов, работники клубов КХЛ, радиоведущие, комментаторы и известные в прошлом хоккеисты, работающие в настоящее время экспертами на телевидении.

Сегодня на открытом катке в Парке легенд состоится дружеский турнир, посвященный 15-летию ХК "Российская пресса". В нем также примут участие команда артистов "КоМар", сборная Лиги женского хоккея и команда "Друзей журналистов". Начало – в 15.30. А юбилярам – поздравления от "СЭ"!

Отдел хоккея