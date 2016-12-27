Министр спорта РФ Павел Колобков вручил государственные награды представителям хоккейного сообщества России, сообщает официальный сайт ведомства. Колобков передал напутственные и поздравительные слова Президента РФ Владимира Путина в адрес участников церемонии. Он отметил, что к 70-летию отечественного хоккея в России прошли различные мероприятия в том числе с участием ИИХФ.

Президент ФХР Владислав Третьяк также присутствовал на церемонии и поблагодарил Министерство спорта за внимание к хоккею.

– Имена Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и других выдающихся отечественных хоккеистов и тренеров вошли в историю мирового спорта, – отметил Третьяк. – Популярность хоккея очень высока. Необходимо строить больше катков по всей стране и создавать благоприятные условия для занятий нашим любимым видом спорта.