Кирилл Капризов: "Машину сразу отдал отцу, а призовые пока не тратил"

Форвард сборной России Кирилл Капризов заявил, что не тратил призовые, которые ему полагались за победу на Олимпиаде в Пхенчане. Хоккеист добавил, что подаренную машину передал своему отцу.

– На что потратили ваши миллионы за Олимпиаду?

– Лежат себе. BMW сразу отдал отцу – он сейчас в ней по Новокузнецку ездит. А призовые я пока и не тратил.

– Регион что-то дал?

– У меня родители ездили на встречи с губернатором и мэром. Вроде для того, чтобы вручить подарок, мне надо самому приехать туда. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Полное интервью Кирилла Капризова