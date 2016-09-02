17:59 | ХОККЕЙ

Кевин Лаланд: "Матч с Данией был самым важным в моей белорусской карьере"

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Вратарь сборной Белоруссии и минского "Динамо" Кевин Лаланд прокомментировал победу над сборной Дании (5:2) в рамках отборочного матча к Олимпиаде-2018. Он отметил, что этот матч был самым важным в играх за сборную.

– Могу точно сказать, что этот матч был самым важным в моей белорусской карьере. Но то же самое я смогу сказать и о двух следующих поединках. Пока сделан лишь первый шаг, а для завоевания путевки нужно сделать три, - приводит слова Лаланда портал TuT.by. - Мы играли как одна команда. Все забыли про личные амбиции и шли к одной цели.

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