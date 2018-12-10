Кен Драйден приедет на международный хоккейный форум в Москву

13 и 14 декабря 2018 года в Москве пройдет третий Международный хоккейный форум (World Hockey Forum/WHF). Он будет посвящен перспективам развития детско-юношеского хоккея, анализу национальных программ подготовки хоккеистов, а также механизмам использования актуальных инструментов маркетинга для популяризации хоккея.

Участники третьего форума обсудят опыт разных стран по поддержке и развитию детско-юношеского хоккея. Кроме того, особое внимание будет уделено актуальному вопросу, неоднократно ранее поднимаемому на WHF, – обеспечению баланса между профессиональной спортивной подготовкой и образованием юных хоккеистов. Такой подход позволит им сохранять интерес к знаниям, занятиям спортом и здоровому образу жизни даже после завершения спортивной карьеры.

Важным событием третьего международного форума станет участие в нем Кеннета Уэйна (Кена) Драйдена – выдающегося канадского хоккейного вратаря, участника суперсерии СССР – Канада 1972 года.

Не только спортивные достижения, но и многогранная профессиональная карьера Драйдена после спорта (спортивный менеджер, политик, министр, писатель) позволяет говорить об уникальности его экспертизы и особой ценности как спикера форума. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, лучший вратарь НХЛ (1973, 1976 -1979) и автор нескольких книг о хоккее и образовании, Драйден примет участие в панельной дискуссии "Существует ли мода на хоккей? Социально-культурные факторы развития хоккея в мире", которая пройдет в рамках WHF-2018 14 декабря.

Кроме того, в этом году среди гостей форума будет еще больше руководителей хоккейных ассоциаций и федераций стран, в которых хоккей входит в топ главных видов спорта. В мероприятиях WHF, в частности, примут участие вице-президент Федерации хоккея Канады Пол Карсон, вице-президент по хоккейным операциям и сборным командам Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд, президент Федерации хоккея США Джим Смит, генеральный директор профсоюза игроков НХЛ Дон Фер, генеральный директор Федерации хоккея Финляндии Матти Нурминен, спортивный директор Федерации хоккея Швеции Олоф Остблом, генеральный директор Немецкой хоккейной лиги Гернот Трипке. Столь серьезный интерес к событию еще раз подтверждает его профессиональный статус и актуальность для мирового хоккейного сообщества.