Канада осталась первой в рейтинге ИИХФ после победы России на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России осталась на втором месте в рейтинге ИИХФ после победы на Олимпиаде-2018. В обновленном рейтинге команда сократила отставание от лидера - сборной Канады - со 120 очков до 5.
Первая четверка не претерпела изменений, а вот на пятое место, обойдя США, вышла Чехия, ставшая на Играх-2018 четвертой.
Сборная Германии дошла до финала Олимпиады, где уступила России в овертайме со счетом 3:4. Это позволило ей обогнать Швейцарию и выйти на седьмую строчку.
Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:
1 (1*). Канада - 4045 очков
2 (2). РОССИЯ - 4040
3 (3). Швеция - 3850
4 (4). Финляндия - 3820
5 (6). Чехия - 3740
6 (5). США - 3725
7 (8). Германия - 3610
8 (7). Швейцария - 3405
9 (9). Норвегия - 3310
10 (11). Словакия - 3220
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