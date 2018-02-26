Канада осталась первой в рейтинге ИИХФ после победы России на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России осталась на втором месте в рейтинге ИИХФ после победы на Олимпиаде-2018. В обновленном рейтинге команда сократила отставание от лидера - сборной Канады - со 120 очков до 5.

Первая четверка не претерпела изменений, а вот на пятое место, обойдя США, вышла Чехия, ставшая на Играх-2018 четвертой.

Сборная Германии дошла до финала Олимпиады, где уступила России в овертайме со счетом 3:4. Это позволило ей обогнать Швейцарию и выйти на седьмую строчку.

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1 (1*). Канада - 4045 очков

2 (2). РОССИЯ - 4040

3 (3). Швеция - 3850

4 (4). Финляндия - 3820

5 (6). Чехия - 3740

6 (5). США - 3725

7 (8). Германия - 3610

8 (7). Швейцария - 3405

9 (9). Норвегия - 3310

10 (11). Словакия - 3220