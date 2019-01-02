Как хоккеиста Сапрыкина накажут за посадку рейса Сочи - Москва в Воронеже

Чемпиона мира по хоккею в составе сборной России и бывшего игрока "Салавата Юлаева" Олега Сапрыкина наказали административным штрафом за инцидент на борту воздушного судна, которое следовало из Сочи в Москву. Ранее сообщалось, что самолет посадили в Воронеже из-за драки с участием 37-летнего спортсмена.

– С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей. Полиция внимательно изучила видеозапись камер, установленных на борту. И отпустила, – сказал Сапрыкин.

– Никто из бортпроводников не подавал заявления в полицию на вас?

– Конечно, нет. Я ведь ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома.

"Я никого не трогал и не бил". Олег Сапрыкин – о внезапной посадке рейса "Сочи-Москва" в Воронеже