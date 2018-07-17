К 100-летию Анатолия Тарасова в Москве установят памятник

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин сказал, что в декабре в Москве будет установлен памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову. Открытие монумента будет приурочено к столетию прославленного специалиста, который родился 10 декабря 1918 года.

Инициатором установки памятника выступил фонд Карелина, который заручился одобрением членов семьи Тарасова. Также идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Монумент будет воздвигнут у станции метро "ЦСКА". Разработкой эскизов занимаются скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий. В этом месяце они представят свои работы архитектурному совету Москвы.

– Первым, кому эта идея пришла в голову, был представитель нашего фонда Леонид Шайман – хоккеист, был начальником новосибирского СКА, он соприкасался с Тарасовым, – цитирует ТАСС Карелина. – Ничего не бывает случайно – столетие Тарасова, победа наших хоккеистов на Олимпийских играх в Пхенчхане, это знак, это его наследие. Шайман встретился с Татьяной Анатольевной Тарасовой, они обсудили проект и решили за него взяться.

Тарасов, учитывая то, что я о нем слышал, был одержим хоккеем. Это был категорически самобытный и в трактовках побед, и в оценке команды человек. Его изнуряющие тренировки для меня являются неотъемлемым требованием в работе, ведь после них игра уже не кажется тебе такой тяжелой. Мы хотим выразить уважение человеку, создавшему победные традиции отечественной школы хоккея.

Это не просто создание памятника – это и приглашение к разговору об Анатолии Тарасове, о его роли в истории отечественного и мирового хоккея, о восприятии спорта и о закономерностях успеха, о мужестве и победе.

Напомним, под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, а сборная СССР девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и трижды завоевала золото Олимпийских игр.