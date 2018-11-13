Иван Дидковский: "Эта золотая медаль - для России"

Нападающий сборной России U-17 Иван Дидковский - о победе его команды на Мировом кубке Вызова. В финале россияне обыграли сборную Финляндии (2:1).

- Какие ощущения и эмоции?

- Конечно, устали после длинной дороги. Но сейчас, после такой встречи, уже и усталости не чувствуем. Сильные эмоции. Не ждали такой чемпионской встречи. Память о турнире и победе останется на всю жизнь. Эта золотая медаль для России.

- Что было самым сложным?

- Финальная игра. Она самая непростая. При том, что в первой игре с финской сборной на групповой стадии - мы уступили. В решающем матче уступали в счете, но тренеры нашли правильные слова, подкорректировали наши действия. Победы мы добились вместе. Мы знали, что в нас верят и смотрят матчи в России, - цитирует хоккеиста пресс-служба ФХР.