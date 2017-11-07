Илья Воробьев: "Кто главнее - я или Браташ? Знарок!"

Тренер олимпийской сборной России Илья Воробьев отметил, что ему было легко переключиться на новую работу после увольнения из магнитогорского "Металлурга". Специалист также добавил, что олимпийская сборная будет стараться показывать хоккей, который демонстрирует первая национальная команда.

– Сложно в олимпийской сборной после отставки в Магнитогорске?

– Нет, легко. Здорово, когда переключаешься на работу.

– Как будут делиться ваши полномочия с главным тренером Олегом Браташом?

– Разберемся, у нас нормальные отношения.

– Кто главнее?

– Олег Валерьевич Знарок.

– Браташ сказал, вы будете проводником идей тренерского штаба первой сборной.

– Есть такое. Будем стараться показывать хоккей, который играет национальная команда.

– Согласны, что матч с США – будущим соперником по олимпийскому турниру – будет стоять особняком?

– Там все команды хорошие – и немцы, и словаки, и американцы. Команды уровня чемпионатов мира. Все ребята стремятся пробиться на Олимпиаду.

– Ваша работа сборной увеличится после отставки?

– Может, я завтра где-то подпишусь.

– А есть варианты?

– (Улыбается) Мы разговариваем об увеличении нагрузки в сборной.

– Если бы в "Магнитке" были Береглазов и Ли, все сложилось бы иначе?

– Как это в анекдоте…

– Обмены не странные были в конце?

– Не странные.

– Вы просили новых хоккеистов у руководства?

– Ну не совсем я, наверное… Рот не зашит.

– Насколько нервирует тренеров разговоры о том, что на Олимпиаду могут не пустить?

– Не может нервировать то, что не в наших руках. Мы готовимся по всем фронтам и надеемся на лучшее. (Евгений БЕЛОУСОВ)