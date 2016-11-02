Илья Самсонов: "Сложно ожидать большого количества игрового времени, когда в команде есть Кошечкин"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов заявил, что не имеет права жаловаться на игровое время в магнитогорском "Металлурге". Ранее наставник молодежки Валерий Брагин рассказал, что его беспокоит количество игрового времени Самсонова в "Магнитке".

– Все в порядке, работаю. Чтобы у меня больше было игрового времени, его же надо заслужить, – приводит "Р-Спорт" слова Самсонова. – Жаловаться ни на кого права не имею, только на себя. Вообще было сложно ожидать, что много времени получу, ведь в команде есть Вася Кошечкин, лучший вратарь КХЛ уже много лет, но эта конкуренция меня подстегивает.