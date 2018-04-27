Илья Ковальчук: "Пока не вел никаких переговоров с клубами НХЛ"

Российский нападающий Илья Ковальчук отметил, что пока не знает в каком клубе НХЛ продолжит карьеру. Ранее он объявил, что покидает СКА и ближайшие два-три года проведет в Северной Америке. Западная пресса сообщала, что главным претендентом на 35-летнего форварда является "Рейнджерс".



- Пресса решила - "Рейнджерс"… Никаких разговоров не было, я еще не с кем не разговаривал, - приводит "Р-Спорт" слова Ковальчука. - Я только 10 дней, грубо говоря, как свободный агент стал. Прилечу в воскресенье в Америку и буду разговаривать. Какие-то есть предложения и заинтересованность. Это самое главное, что еще кому-то нужен.