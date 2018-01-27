Илья Ковальчук: "Надеюсь, что Олимпиада-2018 запомнится не только скандалами, но и победами"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук назвал несправедливостью решение МОК не допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2018. Форвард также выразил надежду, что эти Игры запомняться не только скандалами.
- Это скандал и несправедливость, что ребят не допустили, – цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. – У всех будет сидеть в подсознании, что будем биться не только за себя, но и за них тоже. Все, кто поедет, должен это понимать. Но, надеюсь, она запомнится надолго, и не только скандалами, но и нашими победами. Эта Олимпиада особенная. Для меня это уже пятые Олимпийские игры. Пока что я выигрывал только бронзовую медаль, и хочется наконец-то выиграть что-то больше.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180127/1131676243.html
lider67
Какими победами вы запомнитесь?Пятая олимпиада и одна бронза,чего большего он хочет?Серебро так это опять же поражение,хотя и кричат,что выиграл серебро,нет он просто проиграл золото.Какая же вы сборная без опознавательных знаков,как будто из какой -нибудь банановой республики.
18:06
ЛокоМотив
и приклееным навечно высоким званием НЕЙТРАЛ,звучит почти как бисексуал)))
16:56
dv2205
походу наши спортсмены уже космополиты -- грустно понимать что продавать родину так легко -- смотреть унижения не буду а пойду лучше с внуками просто покататься на лыжах в лес и рассказать как надо Родину любить - ведь если война уедут они все в нхл переждать ее
16:53