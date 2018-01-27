Илья Ковальчук: "Надеюсь, что Олимпиада-2018 запомнится не только скандалами, но и победами"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук назвал несправедливостью решение МОК не допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2018. Форвард также выразил надежду, что эти Игры запомняться не только скандалами.

- Это скандал и несправедливость, что ребят не допустили, – цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. – У всех будет сидеть в подсознании, что будем биться не только за себя, но и за них тоже. Все, кто поедет, должен это понимать. Но, надеюсь, она запомнится надолго, и не только скандалами, но и нашими победами. Эта Олимпиада особенная. Для меня это уже пятые Олимпийские игры. Пока что я выигрывал только бронзовую медаль, и хочется наконец-то выиграть что-то больше​.