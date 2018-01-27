Илья Ковальчук: "Для меня это пятая Олимпиада, хочется выиграть что-то весомее бронзы"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук выразил надежду, что команде удастся добраться по меньшей мере до финала Олимпиады в Пхенчхане. Форвард примет участие в пятых Играх, в его активе есть бронза Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

– Каждая Олимпиада – это событие, - сказал Ковальчук. - Мечта любого пацана – попасть в сборную России и сыграть на Олимпиаде. Для меня, дай бог, это будут пятые Игры, и хочется выиграть что-то более весомее, чем бронзовые медали. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

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