Илья Ковальчук: "Для меня это пятая Олимпиада, хочется выиграть что-то весомее бронзы"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук выразил надежду, что команде удастся добраться по меньшей мере до финала Олимпиады в Пхенчхане. Форвард примет участие в пятых Играх, в его активе есть бронза Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.
– Каждая Олимпиада – это событие, - сказал Ковальчук. - Мечта любого пацана – попасть в сборную России и сыграть на Олимпиаде. Для меня, дай бог, это будут пятые Игры, и хочется выиграть что-то более весомее, чем бронзовые медали. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
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serzheo
Выйграешь, позор до конца дней своих ты выйграешь. Ладно еще молодняк не понимает ни черта, но у тебя-то пятые игры... Зачем тебе этот позор на старости лет?
20:51
inachipoch
Баблочук, выиграешь-выиграешь: БНВ 7 серии и несколько лимонов деревянных.
20:07
xcb
Выиграй свинец...
19:40
Boleijj protiv
Прочитал и проблевался
19:25
Komar79
Лучше деревянный макентош.. Товарищи нейтральные спортсмены- вы не нужны России..
19:04
kolos249
Деревянную медаль и 30 серебренников в придачу, в качестве призовых!
18:55