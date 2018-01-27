18:43 | Хоккей

Илья Ковальчук: "Для меня это пятая Олимпиада, хочется выиграть что-то весомее бронзы"

6

Нападающий сборной России Илья Ковальчук выразил надежду, что команде удастся добраться по меньшей мере до финала Олимпиады в Пхенчхане. Форвард примет участие в пятых Играх, в его активе есть бронза Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

– Каждая Олимпиада – это событие, - сказал Ковальчук. - Мечта любого пацана – попасть в сборную России и сыграть на Олимпиаде. Для меня, дай бог, это будут пятые Игры, и хочется выиграть что-то более весомее, чем бронзовые медали. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Полностью интервью Ковальчука

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Выйграешь, позор до конца дней своих ты выйграешь. Ладно еще молодняк не понимает ни черта, но у тебя-то пятые игры... Зачем тебе этот позор на старости лет?

20:51

inachipoch

Баблочук, выиграешь-выиграешь: БНВ 7 серии и несколько лимонов деревянных.

20:07

xcb

Выиграй свинец...

19:40

Boleijj protiv

Прочитал и проблевался

19:25

Komar79

Лучше деревянный макентош.. Товарищи нейтральные спортсмены- вы не нужны России..

19:04

kolos249

Деревянную медаль и 30 серебренников в придачу, в качестве призовых!

18:55