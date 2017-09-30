ИИХФ смягчила правила по голам в сдвинутые ворота

ИИХФ изменила правила забитого гола в сдвинутые ворота, сообщает официальный сайт федерации. Данное решение было принято на конгрессе в Марбелье. По новым правилам голы будут засчитаны, если штыри ворот будут хотя бы частично находиться внутри льда.

Кроме того, был утвержден размер вратарских площадок - отныне он будет таким же, как в НХЛ. Видеоповторы на предмет голов будут включать в себя изучение помехи вратарю. Голкиперы будут получать штрафы, если решат накрыть шайбу в тех случаях, когда могли ввести ее в игру.

Отметим, что правила будут изменены начиная с сезона-2018/19 и не будут применяться на Олимпиаде в Пхенчхане и чемпионате мира.