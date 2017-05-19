ИИХФ приняла бюджет на сезон-2017/18 без расходов на Олимпиаду

ИИХФ единогласно приняла бюджет на сезон-2017/18 без учета расходов на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт". В эти дни в Кельне проходит заседание конгресса ИИХФ. По словам главы финансового комитета ИИХФ Люка Тардифа, бюджет на Олимпиаду не учтен, поскольку еще неизвестно, поедут ли игроки НХЛ на Игры-2018.

- У нас вопрос по бюджету на следующий год, - сказал Тардиф. - Вопрос в том, будет ли НХЛ участвовать в Олимпийских играх в Корее. На данный момент мы представляем бюджет без расходов и доходов, связанных с Играми. Вы понимаете, что бюджет будет несколько иным, если НХЛ примет участие в Играх. Точный ответ на этот вопрос мы будем знать в сентябре.

На данный момент НХЛ не заключила соглашение с ИИХФ, из-за чего не будет делать паузу в сезоне на Олимпийские игры впервые с 1994 года.