IIHF подписала контракт на проведение в Канаде молодежного ЧМ в 2024, 2026, 2028 и 2031 годах

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил Канаду в качестве места проведения молодежного чемпионата мира в 2024, 2026, 2028 и 2031 годах, информирует "Р-Спорт".

Ежегодный конгресс IIHF проходит в Копенгагене с 17 по 19 мая. Также по контракту между Канадской хоккейной ассоциацией (Hockey Canada) и IIHF в Канаде будут проведены женские чемпионаты мира 2023 и 2027 годов.

Отмечается, что в ходе заседания конгресса президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал подписание долгосрочного контракта между Hockey Canada и IIHF.