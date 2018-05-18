12:09 | Хоккей

IIHF подписала контракт на проведение в Канаде молодежного ЧМ в 2024, 2026, 2028 и 2031 годах

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Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил Канаду в качестве места проведения молодежного чемпионата мира в 2024, 2026, 2028 и 2031 годах, информирует "Р-Спорт".

Ежегодный конгресс IIHF проходит в Копенгагене с 17 по 19 мая. Также по контракту между Канадской хоккейной ассоциацией (Hockey Canada) и IIHF в Канаде будут проведены женские чемпионаты мира 2023 и 2027 годов.

Отмечается, что в ходе заседания конгресса президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал подписание долгосрочного контракта между Hockey Canada и IIHF.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180518/1137053531.html

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