ИИХФ обсудит вопросы безопасности спортсменов и развитие хоккея в Азии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о главных темах заседания комитетов ИИХФ. Встречи комитетов проходят на этой неделе в Цюрихе.

- Мы обсуждаем главные темы на следующие четыре года. Одной из них является вопрос безопасности спортсменов, - цитирует ТАСС Фазеля. - Вторая важная тема - улучшение структуры управления, очень важны темы развития хоккея в Азии и сотрудничества с клубами и лигами. Также обсудим вопросы изменений правил. Нам надо понять, как мы можем все улучшить.

В состав комитетов ИИХФ в сентябре вошли семь россиян: Роман Ротенберг стал членом комитета управленческих реформ, Дмитрий Курбатов - комитета проведения соревнований, председатель Валерий Каменский - дисциплинарного комитета, Олег Браташ - тренерского комитета. Александр Поляков вошел в судейский комитет, а глава отдела женского хоккея ФХР Ольга Вотоловская - в комитет женского хоккея.