ИИХФ может изменить формат овертайма на международных турнирах

Североамериканские представители ИИХФ рассматривают возможность изменения формата овертаймов для международных турниров, сообщает TSN. Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм. Сначала команды 10 минут проведут в формате "5 на 5", после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате "3 на 3". На данный момент обсуждение находится на начальной стадии.

Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм "3 на 3", а затем серия буллитов.