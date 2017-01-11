20:05 | ХОККЕЙ

ИИХФ может изменить формат овертайма на международных турнирах

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Североамериканские представители ИИХФ рассматривают возможность изменения формата овертаймов для международных турниров, сообщает TSN. Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм. Сначала команды 10 минут проведут в формате "5 на 5", после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате "3 на 3". На данный момент обсуждение находится на начальной стадии.

Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм "3 на 3", а затем серия буллитов.

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Материалы REN-TV

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