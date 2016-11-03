Игорь Ожиганов: "Не чувствую себя лидером сборной России"

Защитник сборной России Игорь Ожиганов не считает себя одним из лидеров сборной России. Команда Олега Знарка завтра сыграет с Финляндией в матче Кубка Карьяла.

– Не сказал бы, что чувствую себя лидером из-за того, что это не первый вызов в сборную на Евротур, – приводит официальный сайт ФХР слова Ожиганова. – Мы все равны, все в одной упряжке. Да, сейчас волнения уже меньше, чем раньше, но оно все равно присутствует. Похожи ли системы тренировок в сборной и клубе? Да, упражнения на тренировках приблизительно одинаковые, все комфортно.

– Уже знаете, на чем сосредоточитесь в игре – на атакующих или оборонительных действиях?

– Перед игрой тренеры нам дадут установку, буду играть по заданию.