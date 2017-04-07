Игорь Никитин: "Не могу сказать, когда Капризов вернется в сборную России"

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин рассказал, что пока не известно, когда к команде присоединится нападающий "Салават Юлаева" Кирилл Капризов. Напомним, что форвард покинул команду из-за небольшой травмы.

– По результатам товарищеских матчей с Латвией – все хорошо, а вот по игре есть вопросы, – сказал Никитин. – Скорректируем эти моменты. У нас есть следующий матч, в котором нас ждет хороший соперник.

– Почему получились два разных матча?

– Потому что сборная Латвию прибавила, да и на нас повлиял результат 5:0.

– Мы помним по Евротуру тройку Ткачев – Голышев – Капризов. Планируете использовать такое сочетание?

– Ткачев катается вместе с Голышевым, а Капризова нет. Поэтому пока не планируем. С ними сейчас работает Шумаков.

– Когда ждете Капризова?

– Это больше к врачам вопрос. Каждый день поступаем разная информация, поэтому пока не могу сказать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)