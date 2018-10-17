21:29 17 октября | Хоккей

Игорь Ларионов-младший покинул "Виндзор"

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Нападающий Игорь Ларионов-младший покинул клуб ОХЛ "Виндзор Спитфайрз". Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

- Игорь Ларионов решил покинуть команду, чтобы завершить свою юниорскую карьеру в США. Мы желаем Игорю всего наилучшего, - говорится в сообщении.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду и набрал 2 (0+2) очка.

 

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