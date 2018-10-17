Игорь Ларионов-младший покинул "Виндзор"

Нападающий Игорь Ларионов-младший покинул клуб ОХЛ "Виндзор Спитфайрз". Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
- Игорь Ларионов решил покинуть команду, чтобы завершить свою юниорскую карьеру в США. Мы желаем Игорю всего наилучшего, - говорится в сообщении.
В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду и набрал 2 (0+2) очка.
ROSTER NEWS: Igor Larionov Jr has opted to leave the club to finish his junior hockey career in the U.S. We wish Igor all the best. pic.twitter.com/NcL314sios– Windsor Spitfires (@SpitsHockey) 17 октября 2018 г.
Загрузка...