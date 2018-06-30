Игорь Есмантович: "Надеюсь, что выполню мечту Владимира Петрова"

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области прошла торжественная церемония открытия памятника на могиле прославленного хоккеиста Владимира Петрова. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что надеется реализовать мечту легенды армейского клуба.

- Очень скорбно, когда уходят такие глыбы. В прошлом году клуб ЦСКА понес огромную утрату, которая с ходом времени чувствуется все глубже и глубже, - цитирует Есмантовича клубная пресс-служба. - Мы, молодежь, сегодня несем ношу, которую ветераны заложили еще в 1946 году. ЦСКА всегда славился мастерами, но Петров был особенным человеком, он был для меня наставником. Хочу, чтобы сбылась его мечта, не буду ее озвучивать. Надеюсь, что справляюсь, выполню ее для ЦСКА и для Петрова.

Владимир Петров становился двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.