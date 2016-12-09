Игорь Бобков: "Вызов в национальную команду – это большая честь"

Вратарь "Адмирала" Игорь Бобков в интервью "СЭ" подчеркнул, что первый вызов в сборную России стал для него неожиданным. По словам хоккеиста это большая честь для него.

– Новость о приглашении в сборную свалилась как снег на голову?

– Никаких догадок и предположений на эту тему у меня не было. Но я не скрываю, что играю в том числе и для того, чтобы попасть в сборную. Всегда стараешься быть лучшим. Вызов в национальную команду – это большая честь. Я проснулся во вторник и увидел официальную новость, посыпалась куча сообщений на телефон. Больше всех радовалась моя девушка, так что теперь у меня есть еще один повод, чтобы пригласить ее в ресторан. Надо отметить это событие (смеется). В команде толком еще ни с кем не общался, так как у нас был выходной.

– С тренером вратарей сборной Рашидом Давыдовым уже говорили?

– Еще нет, но мы с ним давно знакомы. Он ведь в свое время работал с вратарями в юниорской сборной, составленной из игроков 1991 года рождения.

– Как оцениваете свои шансы закрепиться в сборной?

– В первую очередь для меня это будет ознакомительная поездка. Надо приехать, пообщаться с людьми, узнать что да как. Дадут ли сыграть? Я буду делать все, чтобы такой шанс заслужить. Решать в любом случае тренерам. (Михаил ЗИСЛИС)

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