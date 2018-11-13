Игнат Коханин: "Никакого другого результата, кроме победного, и в мыслях не допускали"

Нападающий сборной России U-17 Игнат Коханин - о победе его команды на Мировом кубке Вызова. В финале россияне обыграли сборную Финляндии (2:1), а Коханин стал автором победной шайбы.

- Сильные чувства после этой шайбы. Только сейчас приходит осознание, что добились большого результата, сделали что-то хорошее. Никакого другого результата, кроме победного, и в мыслях не допускали.

- С кем тяжелее играть, с финнами или со шведами?

- Всё-таки с канадцами, они очень сильные. Против них играть интересно и очень сложно. Но у нас всё получилось. И это главное, - цитирует хоккеиста пресс-служба ФХР.