Хоккейный матч на Северном полюсе должен состояться 24 апреля

Хоккейный матч на Северном полюсе, организуемый послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, планируется провести 24 апреля. Об это он сообщил на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата. По его словам, подготовка к матчу идет напряженно.

- Дату мы долго согласовывали. В связи со всеми праздниками и погодными условиями пока это 24 апреля", - цитирует ТАСС Фетисова. - Нужно много всего согласовать, особенно экологические вопросы. Мы не имеем права оставить там никаких следов.

Сейчас мы получили подтверждение и рассылаем приглашения известным во всем мире людям. Мы пригласили многих известных, уважаемых спортсменов из других видов спорта. Интересно, что мы получаем колоссальную поддержку от разных международных структур. Нас поддерживает ООН, National Geographic, Международная федерация хоккея, Международный олимпийский комитет.

Я разговаривал с (бывшим госсекретарем США) Джоном Керри. Он сказал, что это суперидея. Встречался с президентом Финляндии, который считает, что этот матч - прекрасная возможность объединиться вокруг совершенно другого направления.

Люди понимают, что это хорошая возможность сфокусироваться не на каких-то локальных конфликтах, а на чем-то глобальном. Потому что проблема есть, и решить ее можно не отдельными странами и организациями, а всем миром.