08:45 | Хоккей

Хоккеисты "Нефтехимика" собирали яблоки в качестве наказания


Игроки "Нефтехимика" в  после поражения в матче Кубка президента Республики Казахстан от "Амура" 1:2 получили необычное наказание от Андрея Назарова: тренер заставил их собирать яблоки на базе команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Для подопечных Николая Борщевского это вторая победа на турнире в трех встречах. Команда Андрея Назарова потерпел первое поражение в трех встречах.

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Материалы других СМИ