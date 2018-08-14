Хоккеисты "Нефтехимика" собирали яблоки в качестве наказания

Игроки "Нефтехимика" в после поражения в матче Кубка президента Республики Казахстан от "Амура" 1:2 получили необычное наказание от Андрея Назарова: тренер заставил их собирать яблоки на базе команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Думаете про яблоки были шутки от Андрея Викторовича? Нет! Мы серьёзно собирали яблоки 😁 https://t.co/VTX5wUHdG6 – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 13 августа 2018 г.

Для подопечных Николая Борщевского это вторая победа на турнире в трех встречах. Команда Андрея Назарова потерпел первое поражение в трех встречах.