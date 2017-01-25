ХК ЦСК ВВС, БК "Самара" и ВК "Нова" будут играть на новой арене в Самаре

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что хоккейный ЦСК ВВС, баскетбольный клуб "Самара" и новокуйбышевский волейбольный клуб "Нова" будут выступать на площадках нового спорткомплекса в Самаре. Главгосэкспертизой России одобрен проект строительства универсального спортивного комплекса, главная ледовая арена которого будет вмещать 10 тысяч зрителей, в Кировском районе Самары.

– Кроме хоккейного клуба ЦСК ВВС есть баскетбольный клуб "Самара", волейбольный клуб "Нова", – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Вот эти три клуба и будут на этой арене играть.