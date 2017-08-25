Хартли продолжит тренировать сборную Латвии

Латвийская федерация хоккея на своем официальном сайте объявила о договоренности о продлении контракта с главным тренером национальной команды Бобом Хартли. С канадским специалистом будет подписано соглашение на пять лет.

Напомним, что 56-летний тренер возглавил Латвию в 2016 году. Под его руководством команда заняла пятое место в группе А на чемпионате мира-2017, одержав три победы в семи проведенных матчах. Напомним, что Хартли имеет опыт работы в НХЛ​ – "Колорадо", "Атланта" и "Калгари".