Харийс Витолиньш: "Будем варьировать крайних нападающих в первом звене по ходу игры"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш перед товарищеским матчем против команды Белоруссии отметил, что во время игры специалисты будут подбирать крайнего нападающего в первое звено.

– Сегодня заменим Сергея Калинина, – сказал Витолиньш. – У нас 13 нападающих, и на позиции крайнего (начнет Сергей Мозякин. – Прим. "СЭ") в первом звене мы будем варьировать исполнителей по ходу игры в равных составах и большинстве. Вратарей протестируем всех в товарищеских матчах и определимся с первым. Новостей по Хафизуллину нет. У нас достаточно времени, чтобы определиться с заявкой. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи