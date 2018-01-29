Как стало известно "СЭ", защитник сборной России Динар Хафизуллин получил травму – он не принимает участия в тренировке нашей команды. Отметим, что хоккеист находится в Новогорске, однако он ходит, прихрамывая, причем на его ноге надет наколенник.
Напомним, что сейчас в составе российской команды тренируются три защитника, не попавших в заявку нашей сборной – игроки СКА Егор Рыков и Егор Яковлев, а также представитель "Автомобилиста" Никита Трямкин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Автомобилист Екатеринбург
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Динар Хафизуллин
- Егор Яковлев (СКА)
- Никита Трямкин
- Егор Рыков
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