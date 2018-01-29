Как стало известно "СЭ", защитник сборной России Динар Хафизуллин получил травму – он не принимает участия в тренировке нашей команды. Отметим, что хоккеист находится в Новогорске, однако он ходит, прихрамывая, причем на его ноге надет наколенник.

Напомним, что сейчас в составе российской команды тренируются три защитника, не попавших в заявку нашей сборной – игроки СКА Егор Рыков и Егор Яковлев, а также представитель "Автомобилиста" Никита Трямкин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)