Губерниев - Капризову: "Учись у дяди Димы!". Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал видео со своей хоккейной тренировки. Он обратился к форварду сборной России Кириллу Капризову с призовым учиться "у дяди Димы".
– Эй, Кирилл Капризов!!! Учись у дяди Димы!!! Наши хоккеисты всех победили и ещё победят!!! Вперёд, Красная Машина!!!, – написал журналист в своем Инстаграме.
Эй , @kirillkaprizov !!!! Учись у дяди Димы !!!! Наши хоккеисты всех победили и ещё победят !! Вперёд , Красная Машина!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #хоккей #биатлонсдмитриемгуберниевым #краснаямашина #победа #дядядима #ваще #бросок #щелчок #гол #шайбу #шайбушайбу
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