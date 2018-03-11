02:57 | Хоккей

Губерниев - Капризову: "Учись у дяди Димы!". Видео

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал видео со своей хоккейной тренировки. Он обратился к форварду сборной России Кириллу Капризову с призовым учиться "у дяди Димы".

– Эй, Кирилл Капризов!!! Учись у дяди Димы!!! Наши хоккеисты всех победили и ещё победят!!! Вперёд, Красная Машина!!!, – написал журналист в своем Инстаграме. 

 

Эй , @kirillkaprizov !!!! Учись у дяди Димы !!!! Наши хоккеисты всех победили и ещё победят !! Вперёд , Красная Машина!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #хоккей #биатлонсдмитриемгуберниевым #краснаямашина #победа #дядядима #ваще #бросок #щелчок #гол #шайбу #шайбушайбу

A post shared by Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) on Mar 10, 2018 at 12:33pm PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bulat01

Когда же закончится эта клоунада? Надоело уже видеть этого шута!

03:26

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