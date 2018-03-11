Губерниев - Капризову: "Учись у дяди Димы!". Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал видео со своей хоккейной тренировки. Он обратился к форварду сборной России Кириллу Капризову с призовым учиться "у дяди Димы".

– Эй, Кирилл Капризов!!! Учись у дяди Димы!!! Наши хоккеисты всех победили и ещё победят!!! Вперёд, Красная Машина!!!, – написал журналист в своем Инстаграме.