Губернатор Омской области Александр Бурков: "Достигли соглашения о проведении части МЧМ-2023 в Омске"

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что часть молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2023 года может пройти в Омске, сообщают Коммерческие Вести.

Весной объявили о том, что МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске.

– По планам это был Новосибирск, – приводит слова Буркова Коммерческие Вести. – Сегодня с международной федерацией хоккея достигнуто соглашение о проведении чемпионата в двух городах. Пока официального решения нет, но поддержка органов государственной власти есть.

"Арена-Омск" находится в аварийном состоянии и непригодна для проведения матчей КХЛ, поэтому "Авангард" будет временно выступать в Балашихе.