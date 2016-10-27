Гретцки приглашен в Москву на Международный хоккейный форум

Министр спорта РФ Павел Колобков, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк примут участие в Международном хоккейном форуме, сообщает "Р-Спорт". Мероприятие состоится в Москве 16 - 17 декабря.

Помимо Колобкова, Фазеля и Третьяка участие в мероприятии могут принять председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, президент Федерации хоккея Канады Том Рени, член совета IIHF и директор оргкомитета чемпионата мира-2017 Франц Рейндл, посол столетия НХЛ Уэйн Гретцки, а также другие спикеры.